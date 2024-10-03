Як планують розподілити 50 мільярдів доларів від ЄС та чому це важливо

Мінфін розглядає можливість ефективного розподілу анонсованого фінансування у розмірі 50 мільярдів доларів, яке надійде до 2025 року. Кошти необхідно розподілити, бо це одноразове джерело, яке не можна буде повторити.

Як розподілити 50 мільярдів

Міністр Сергій Марченко зазначив, що ці кошти є разовими, і їх слід використати на кілька років, повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

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Сергій Марченко Міністр фінансів України У нас є протилежні завдання: знайти фінансування для відновлення та розподілити ці обмежені 50 мільярдів, оскільки це одноразове джерело, яке не можна буде повторити. Ми плануємо їх використовувати принаймні в трирічній перспективі.

Марченко також нагадав, що у проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено зовнішнє фінансування у розмірі 38,4 мільярда доларів.

У нас наразі потреба 38 мільярдів доларів, і у 2026-му році дива не станеться, що у нас там усе збалансується, навіть якщо теоретично думати про це. Тому думаємо над найкращим варіантом використання 50 мільярдів доларів,

– зазначив міністр.

Він також зазначив, що 38,4 мільярда доларів, закладені в проєкті держбюджету на 2025 рік, не є гарантією, а вимагають виконання реформ.

Зауважте! Він додав, що, хоча Європейський Союз оголосив про виділення Україні EUR35 млрд у рамках механізму G7 для використання доходів на заморожені російські активи, все ще потрібно зробити багато роботи, щоб перетворити ці важливі політичні запевнення на конкретні дії.