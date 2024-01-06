Хто може платити за комуналку на 50% менше: пояснення ПФУ

Частина громадян може отримати знижку на оплату комунальних послуг. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Кому відшкодують комуналку

Відтак, пільга у розмірі 50% вартості оплати за комунальні послуги передбачена для рідних загиблих захисників України.

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Надають пільгу на відшкодування на такі послуги:

квартплата;

постачання і розподілу природного газу;

постачання і розподілу електрики;

теплопостачання і постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення;

вивезення побутових відходів;

придбання твердого палива і скрапленого газу.

Сума компенсації: як вираховують

До суми відшкодування за комунальні послуги враховують площу — це 21 квадратних метрів на кожну особу, яка проживає в будинку і має право на пільгу. Додатково враховують 10,5 квадратних метрів на родину.

Надання пільги не залежить від середньомісячного доходу вдови, виду її житла чи форми власності на нього.якщо вдова захисника непрацездатна й проживає в сім’ї, що складається тільки з непрацездатних осіб, 50% суми відшкодування за газ та опалення надають на подвійну площу.

Тобто, мова йде про 42 квадратних метри на особу та додатково 21 квадратний метр на родину.

Які ще є пільги для військовослужбовців

Для українських військовослужбовців передбачаються такі пільги на ЖКП:

учасники бойових дій – 75% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

Особи, які мають право на отримання знижок на оплату комунальних послуг, повинні подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Що треба для субсидії

Субсидію в Україні отримують родини, які не в змозі заплатити за свої комунальні послуги самостійно. Для її оформлення потрібні наступні документи:

заява;

посвідчення особи;

свідоцтво про право власності на житло або договір оренди;

декларація про доходи

На оформлення піде близько 30 днів. Зробити це можна або у відділенні ПФУ, або в застосунку Дія.