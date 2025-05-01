Час діяти: уряд США може ввести 500% мита проти Росії

Більшість американських сенаторів підтримують законопроєкт про введення значних обмежень проти Росії. Ці санкції мають спонукати Путіна до переговорів.

Які санкції проти Росії можуть затвердити США

Обмеження також планують впровадити проти покупців російських нафти та газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Станом на зараз, відомо, що цей законопроєкт підтримали 72 сенатори.

Ліндсі Грем Сенатор Я хочу, щоб війна була припинена шляхом переговорів, чесно і справедливо. Я думаю, що Трамп – найкраща людина для досягнення цієї мети, але ці санкції відображають точку зору Сенату, що ми бачимо, що головним поганим хлопцем є Росія.

Серед санкцій варто виділити:

500% мита на імпорт з країн, що купують нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран у Росії;

заборону особам, які є громадянами США, купувати російський суверенний борг.

Коли президент Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, чекайте дій,

– каже Грем.

Сенатор також вказав, що Путіну потрібно обирати: між переговорами з Трампом для припинення війни та "розгромом", що чекатиме на російську економіку.

Як Україна відреагувала на заяву Грема

Керівник ОП Андрій Єрмак позитивно відреагував на заяву Грема і подякував сенатору за позицію.

Андрій Єрмак Керівник Офісу Президента України Чудово, саме так і потрібно розмовляти з диктатором, який подумав, що може обдурити світ. 500% мита проти Росії, які торкнуться й тих, хто купує російські газ та нафту, якщо Путін не припинить війну.

Нагадаємо! 30 квітня Україна та США підписали угоду про корисні копалини.