Енергетична підтримка України: Швеція виділила понад 56 мільйонів євро

Уряд Швеції вирішив надати фінансову допомогу енергетичній системі України на суму понад 56 мільйонів євро. Основний акцент робиться на підтримці Харкова, проте також планується допомога іншим містам.

Енергетична допомога від Швеції

Зазначається, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, аби основні державні послуги продовжувати функціонувати. Як повідомляється, пріоритет буде надано Харкову через актуальну потребу у технічному обладнанні та ресурсах для виробництва енергії.

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Нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі, як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати,

– йдеться в повідомленні.

Проте, підтримку зможуть отримати й інші міста України: Одеса, Київ та Миколаїв.

З чого складається пакет допомоги

Фонд підтримки енергетики України збирає фінансову підтримку від урядів, міжнародних організацій та фінансових інституцій для підтримки найбільш нагальних потреб в енергозабезпеченні України.

Пакет допомоги, який фінансує урядове агентство Швеції, складається з двох частин:

500 мільйонів шведських крон , що становить близько 43,58 мільйона євро – через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство;

, що становить близько 43,58 мільйона євро – через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство; 150 мільйонів шведських крон, що становить близько 13,07 мільйона євро – через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Зазначається, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні. Йдеться про потребу в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії: генераторах, трансформаторах, установках та навчаннях персоналу.