Допомога на оплату комуналки: кому виплатять 6 тисяч гривень

Людям, які не мають можливості скористатися пільгами та житловими субсидіями, надається регулярна фінансова підтримка для оплати ЖКП. Однак, на це мають право окремі категорії населення в одному із регіонів України.

Де виплачують допомогу на комунальні послуги

Зазначається, що це фінансова підтримка, яка надаватиметься із міського бюджету Чернігівської міської територіальної громади.

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Після подання відповідної заяви до Департаменту соціальної політики міськради – особі надається щомісячна підтримка на оплату ЖКП.

Хто може претендувати на виплати: перелік

Розмір допомоги складає 500 гривень на місяць. Отже, протягом року таким українцям буде виплачено по 6 тисяч гривень.

У міськраді уточнили, що на виплати можуть претендувати:

сім'ї загиблих військових під час російської агресії проти України, місце проживання яких зареєстроване у місті Чернігові;

сім'ї загиблих військових під час війни в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку;

членам сім'ї загиблого захисника і захисниці України, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), за місцем фактичного проживання в межах міста Чернігова.

Коли виплати можуть скасувати

ВПО виплати призначаються за умови, що з моменту офіційної реєстрації в Чернігові минуло не менше одного року.

Також, варто зазначити, що виплати можуть скасувати, якщо під час перевірки буде виявлено заборгованість за комунальні послуги за більш ніж два місяці.

Щорічно до 1 квітня і до 1 жовтня Департаментом проводитиметься перевірка своєчасності сплати коштів за надані житлово-комунальні послуги одержувачами щомісячної допомоги,

– ідеться в повідомленні.

Водночас виплату матеріальної допомоги відновлять, коли заборгованість буде погашена. Однак підтвердити це потрібно буде документально.

Чи будуть зміни в системі надання субсидій

Нині не передбачається жодних змін у системі надання субсидій. При цьому, субсидію можуть отримати громадяни, які витрачають на комунальні послуги понад 15% від загального доходу своєї сім'ї за місяць.

Для визначення житлової субсидії враховуються доходи членів сім'ї за перший і другий квартали 2023 року, а також доходи у формі пенсій за серпень 2023 року.

Важливо також зазначити, що розмір субсидії обчислюється індивідуально. Для отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна подати заяву через Пенсійний фонд, Центр надання адміністративних послуг або за допомогою платформи "Дія".