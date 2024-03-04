Где выплачивают помощь на коммунальные услуги

Отмечается, что это финансовая поддержка, которая будет предоставляться из городского бюджета Черниговской городской территориальной общины.

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После подачи соответствующего заявления в Департамент социальной политики горсовета – лицу предоставляется ежемесячная поддержка на оплату ЖКУ.

Обратите внимание! Размер помощи составляет 500 гривен в месяц. Итак, течение года таким украинцам будет выплачено по 6 тысяч гривен.

Кто может претендовать на выплаты: перечень

В горсовете уточнили, что на выплаты могут претендовать:

семьи погибших военных во время российской агрессии против Украины, место жительства которых зарегистрировано в городе Чернигове;

семьи погибших военных во время войны в Афганистане при выполнении интернационального долга;

членам семьи погибшего защитника и защитницы Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), по месту фактического проживания в пределах города Чернигова.

Заметьте! ВПЛ выплаты назначаются при условии, что с момента официальной регистрации в Чернигове прошло не менее одного года.

Когда выплаты могут отменить

Также, стоит отметить, что выплаты могут отменить, если во время проверки будет выявлена задолженность за коммунальные услуги за более чем два месяца.

Ежегодно до 1 апреля и до 1 октября Департаментом будет проводиться проверка своевременности уплаты средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги получателями ежемесячной помощи,

– говорится в сообщении.

В то же время выплату материальной помощи возобновят, когда задолженность будет погашена. Однако подтвердить это нужно будет документально.

Будут ли изменения в системе предоставления субсидий

Сейчас не предполагается никаких изменений в системе предоставления субсидий. При этом, субсидию могут получить граждане, которые тратят на коммунальные услуги более 15% от общего дохода своей семьи за месяц.

Обратите внимание! Для определения жилищной субсидии учитываются доходы членов семьи за первый и второй кварталы 2023 года, а также доходы в форме пенсий за август 2023 года.

Важно также отметить, что размер субсидии исчисляется индивидуально. Для получения льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг можно подать заявление через Пенсионный фонд, Центр предоставления административных услуг или с помощью платформы "Дія".