Де виплачують допомогу на комунальні послуги

Зазначається, що це фінансова підтримка, яка надаватиметься із міського бюджету Чернігівської міської територіальної громади.

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Після подання відповідної заяви до Департаменту соціальної політики міськради – особі надається щомісячна підтримка на оплату ЖКП.

Зауважте! Розмір допомоги складає 500 гривень на місяць. Отже, протягом року таким українцям буде виплачено по 6 тисяч гривень.

Хто може претендувати на виплати: перелік

У міськраді уточнили, що на виплати можуть претендувати:

сім'ї загиблих військових під час російської агресії проти України, місце проживання яких зареєстроване у місті Чернігові;

сім'ї загиблих військових під час війни в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку;

членам сім'ї загиблого захисника і захисниці України, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), за місцем фактичного проживання в межах міста Чернігова.

Зауважте! ВПО виплати призначаються за умови, що з моменту офіційної реєстрації в Чернігові минуло не менше одного року.

Коли виплати можуть скасувати

Також, варто зазначити, що виплати можуть скасувати, якщо під час перевірки буде виявлено заборгованість за комунальні послуги за більш ніж два місяці.

Щорічно до 1 квітня і до 1 жовтня Департаментом проводитиметься перевірка своєчасності сплати коштів за надані житлово-комунальні послуги одержувачами щомісячної допомоги,

– ідеться в повідомленні.

Водночас виплату матеріальної допомоги відновлять, коли заборгованість буде погашена. Однак підтвердити це потрібно буде документально.

Чи будуть зміни в системі надання субсидій

Нині не передбачається жодних змін у системі надання субсидій. При цьому, субсидію можуть отримати громадяни, які витрачають на комунальні послуги понад 15% від загального доходу своєї сім'ї за місяць.

Зауважте! Для визначення житлової субсидії враховуються доходи членів сім'ї за перший і другий квартали 2023 року, а також доходи у формі пенсій за серпень 2023 року.

Важливо також зазначити, що розмір субсидії обчислюється індивідуально. Для отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна подати заяву через Пенсійний фонд, Центр надання адміністративних послуг або за допомогою платформи "Дія".