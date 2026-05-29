90 мільярдів євро від ЄС: Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди

Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з ЄС на 90 мільярдів євро. Документ визначає норми та межі для залучення коштів з кредиту.

Закон про ратифікацію угоди з ЄС щодо 90 мільярдів

Про те, що визначає закон та якою буде підтримка Євросоюзу у 2026 році, йдеться в картці законопроєкту.

Дивіться також Уряд підтримав проєкт нового Митного кодексу: що зміниться для людей та бізнесу

У п'ятницю, 29 травня, президент України підписав закон №0376 щодо ратифікації угоди з Євросоюзом. За домовленістю Україна має отримати від ЄС фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро.

Закон розроблений "для залучення коштів у межах загальної суми до 90 мільярдів євро, у тому числі в рамках макрофінансової допомоги в рамках позики на підтримку України".

Зокрема в пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що документ визначатиме рамки, за якими Україна зможе отримувати допомогу. Також у записці пояснюється, що укладення та набуття чинності угоди про кредит та меморандуму про взаєморозуміння після ратифікації дозволять Україні отримати кошти від ЄС.

Загальна сума розрахована на 2026 та 2027 роки. Гроші підуть на підтримку держбюджету та посилення оборони.

У 2026 році Україна зможе отримати до 45 мільярдів євро. З них до 28,3 мільярда витратять на оборону. Решту, до 16,7 мільярда євро – на макрофінансову стабільність та покриття дефіциту в держбюджеті.

Зауважте! Фінансування на підтримку бюджету (16,7 мільярда євро) складатиметься з 2 рівних частин. До 8,35 мільярда ЄС надасть як макрофінансову допомогу. І таку ж само суму виплатять через механізм Ukraine Facility.

Однак, щоб отримати допомогу, Україна також має виконати певні умови. Для першого траншу:

скасувати звільнення від оподаткування міжнародних посилок;

запровадити оподаткування доходів через цифрові платформи;

продовжити дію військового збору на рівні 5% на три роки;

ухвалити Стратегію управління державними фінансами, новий Митний кодекс відповідно до стандартів ЄС;

призначити нового керівника Державної митної служби.

Другий транш можливий, якщо:

остаточно ухвалять попередні закони;

приймуть Бюджетну декларацію на 2027 – 2029 роки;

Мінфін ухвалить оновлений план щодо цифрового розвитку митної служби до 2030 року;

парламент затвердить кандидатів (3 експертів, яких нині немає) до складу комісії, що відбирає членів правління Рахункової палати.

Третій транш Україна отримає за:

реформування пільгового податкового режиму;

вжиття заходів щодо ухилень від податків;

спрощення адміністрування ПДВ;

нової стратегії публічних закупівель для 2027 – 2030 років.

Нагадаємо, що 28 травня Володимир Зеленський подав до Верховної ради закон про ратифікацію угоди з ЄС. Згодом стало відомо, що парламент підтримав законопроєкт. "За" голосували 298 народних депутатів.

Відомо також, що сума першого траншу з кредиту на 90 мільярдів складатиме 9,1 мільярда євро. З цих коштів 5,9 мільярда витратять на оборону, а 3,2 мільярда – на бюджетну підтримку.