Аби не втратити виплати: про що пенсіонери мають попередити ПФУ

Деякі пенсіонери можуть втратити свою пенсію через те що не попередили ПФУ про певні зміни у своєму житті. Зокрема, це стосується документації та місця проживання.

Про що треба повідомити ПФУ

Повідомляти ПФУ про зміни необхідно для коректного ведення документації. Відомості про адресу важливі, бо пенсійна справа має зберігатися за місцем проживання пенсіонера. А от інформація про працевлаштування впливає на виплати.

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Українські пенсіонери протягом 10 днів повідомити ПФУ про:

отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

отримання нового паспорту у разі втрати старого;

зміну прізвища;

отримання нового ІПН;

зміну місця постійної реєстрації;

вихід на роботу;

звільнення з роботи.

Нагадаємо! Це регулюється згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та статі 6 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як повідомити ПФУ про зміни

Повідомити про зміни можна як особисто, так і онлайн. Щоб зробити це онлайн, треба: