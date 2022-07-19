Агентство Fitch оголосило про дефолт білорусі

Економіка білорусі наближається до краху. Країна опинилася на межі дефолту через рішення свого правителя.

Ще 7 липня агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг білорусі в іноземній валюті з рівня CCC до переддефолтного C, що фактично означає початок дефолту. Пільговий період (Grace Period) за цим платежем спливав 13 липня. Після цього 14 липня міжнародна рейтингова агенція Moody's заявила, що білорусь допустила дефолт щодо зовнішніх боргових зобов'язань. Та Moody's, на відміну від Fitch та S&P, не є офіційним рейтингувальним агентством білорусі.

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Та 18 липня Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті білорусі з C до RD (обмежений дефолт).

Рейтинг білорусі впав до "обмеженого дефолту" після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона з єврооблігацій 2027 року.

29 червня міністерство фінансів, рада міністрів і національний банк білорусі спільно оголосили, що платежі в доларах США за єврооблігаціями замість цього будуть перераховані в білоруських рублях на рахунок в "Беларусбанк". І здійснили відповідний платіж. Але у Fitch заявили, що це суперечить документації облігацій, яка не дозволяє здійснювати розрахунки в альтернативних валютах. Платіж не було здійснено за початковими умовами та не здійснено до кінця пільгового періоду.

Водночас зниження рейтингу стосується лише довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань. Довгостроковий рейтинг Білорусі у місцевій валюті залишається на рівні CCC, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті.