Еще 7 июля агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг белорусов в иностранной валюте с уровня CCC до преддефолтного C, что фактически означает начало дефолта. Льготный период (Grace Period) по этому платежу истекал 13 июля. После этого 14 июля международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Но Moody's, в отличие от Fitch и S&P, не является официальным рейтинговым агентством Беларуси.

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Но 18 июля Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Беларуси с C в RD (ограниченный дефолт).

Рейтинг белорусы упал в "ограниченный дефолт" после окончания 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года.

29 июня министерство финансов, совет министров и национальный банк Беларуси совместно объявили, что платежи в долларах США по еврооблигациям взамен будут перечислены в белорусских рублях на счет в "Беларусбанк". И совершили соответствующий платеж. Но в Fitch заявили, что это противоречит документации облигаций, не позволяющей осуществлять расчеты в альтернативных валютах. Платеж не был произведен по начальным условиям и не произведен до конца льготного периода.

В то же время, снижение рейтинга касается только долгосрочных внешних долговых обязательств. Долгосрочный рейтинг Беларуси в местной валюте остается на уровне CCC, поскольку правительство продолжало обслуживать долг в местной валюте.