МВФ ухудшит мировой экономический прогноз

В МВФ "существенно" сократит свой прогноз глобального экономического роста в своем следующем обзоре. Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине МВФ уже ухудшил прогноз роста мирового ВВП с 4,4 до 3,6%.

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В новом обращении директор департамента МВФ сделала акцент на таких проблемах, как:

повышение цен на продовольствие и энергоносители,

замедление потоков капитала на развивающиеся рынки,

продолжающаяся пандемия,

замедление роста экономики в Китае

Это шок за шоком после шока, которые действительно бьют по мировой экономике,

– резюмировала она.

В июльском выпуске World Economic Outlook фонд еще раз "существенно ухудшит прогноз", анонсировала Пазарбашиоглу.

МВФ снизит прогноз роста мировой экономики / Инфографика Bloomberg

Ситуация с инфляцией

Также напомним, что МВФ в конце мая пересмотрел прогноз по росту уровня инфляции в мире. Одним из важнейших факторов влияния стала полномасштабная война России в Украине. Прогнозируемая инфляция вырастет в развитых странах на 1,8% и на – 2,8% для развивающихся стран.

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