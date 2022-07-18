МВФ ухудшит мировой экономический прогноз
В МВФ "существенно" сократит свой прогноз глобального экономического роста в своем следующем обзоре. Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине МВФ уже ухудшил прогноз роста мирового ВВП с 4,4 до 3,6%.
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В новом обращении директор департамента МВФ сделала акцент на таких проблемах, как:
- повышение цен на продовольствие и энергоносители,
- замедление потоков капитала на развивающиеся рынки,
- продолжающаяся пандемия,
- замедление роста экономики в Китае
Это шок за шоком после шока, которые действительно бьют по мировой экономике,
– резюмировала она.
В июльском выпуске World Economic Outlook фонд еще раз "существенно ухудшит прогноз", анонсировала Пазарбашиоглу.
МВФ снизит прогноз роста мировой экономики / Инфографика Bloomberg
Ситуация с инфляцией
Также напомним, что МВФ в конце мая пересмотрел прогноз по росту уровня инфляции в мире. Одним из важнейших факторов влияния стала полномасштабная война России в Украине. Прогнозируемая инфляция вырастет в развитых странах на 1,8% и на – 2,8% для развивающихся стран.
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