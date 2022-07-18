МВФ погіршить світовий економічний прогноз

У МВФ "суттєво" скоротить свій прогноз глобального економічного зростання у своєму наступному огляді. Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні МВФ уже погіршив прогноз зростання світового ВВП з 4,4% до 3,6%.

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У новому зверненні директорка департаменту МВФ зробила акцент на таких проблемах, як:

підвищення цін на продовольство та енергоносії,

уповільнення потоків капіталу на ринки, що розвиваються,

триваюча пандемія,

уповільнення росту економіки в Китаї.

Це шок за шоком після шоку, які справді б'ють по світовій економіці,

– резюмувала вона.

У липневому випуску World Economic Outlook фонд ще раз "суттєво погіршить прогноз", анонсувала Пазарбашиоглу.

МВФ знизить прогноз зростання світової економіки / Інфографіка Bloomberg

Ситуація з інфляцією

Також нагадаємо, що МВФ наприкінці травня переглянув прогноз щодо зростання рівня інфляції у світі. Одним із важливих факторів впливу стала повномасштабна війна Росії в Україні. Прогнозовано інфляція зросте у розвинених країнах на 1,8% та на – 2,8% для країн, як розвиваються.

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