МВФ погіршить світовий економічний прогноз
У МВФ "суттєво" скоротить свій прогноз глобального економічного зростання у своєму наступному огляді. Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні МВФ уже погіршив прогноз зростання світового ВВП з 4,4% до 3,6%.
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У новому зверненні директорка департаменту МВФ зробила акцент на таких проблемах, як:
- підвищення цін на продовольство та енергоносії,
- уповільнення потоків капіталу на ринки, що розвиваються,
- триваюча пандемія,
- уповільнення росту економіки в Китаї.
Це шок за шоком після шоку, які справді б'ють по світовій економіці,
– резюмувала вона.
У липневому випуску World Economic Outlook фонд ще раз "суттєво погіршить прогноз", анонсувала Пазарбашиоглу.
МВФ знизить прогноз зростання світової економіки / Інфографіка Bloomberg
Ситуація з інфляцією
Також нагадаємо, що МВФ наприкінці травня переглянув прогноз щодо зростання рівня інфляції у світі. Одним із важливих факторів впливу стала повномасштабна війна Росії в Україні. Прогнозовано інфляція зросте у розвинених країнах на 1,8% та на – 2,8% для країн, як розвиваються.
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