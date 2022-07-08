Можливий дефолт за білоруськими єврооблігаціями

білорусь вирішила наслідувати приклад агресорки-росії й вести розрахунки у своїй національній валюті, замість іноземної, хоча це й суперечить зобов'язанням. У відповідь на заяву Мінфіну білорусі виконувати зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях, Fitch знизило довгостроковий рейтинг країни в іноземній валюті з рівня ССС до переддефолтного С. Такий рівень означає початок дефолту або процесу, подібного до дефолту, або бездіяльність емітента.

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Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах було здійснено 29 червня. Це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах,

​– заявили в Fitch.

Нагадаємо! 29 червня Мінфін білорусі оголосив, що платежі з єврооблігацій у доларах натомість будуть переводитись у білоруських рублях на рахунок у "Беларусбанку", котрий доступний платіжному агенту.

Ключова дата – 13 липня

У Fitch зазначили, що пільговий період з цього платежу спливає 13 липня. Тож якщо білорусь не здійснить виплати відповідно до умов емісії – агентство вважатиме це дефолтом і здійснить відповідні рейтингові дії.

Зауважте, що дефолтом Fitch також вважатиме обмін єврооблігацій на держоблігації, розміщені на внутрішньому ринку, номіновані в доларах, але розрахунки за якими вестимуться у білоруських рублях.

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