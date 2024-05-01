Експорт з чорноморських портів сягнув довоєнного рівня України

Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи ще влітку минулого року. Попри це Україна налагодила свій експорт зерна через тимчасовий маршрут створений Україною та міжнародними партнерами. Ним скористалося близько 1300 суден.

Агроекспорт України

Постпред України при ООН Сергій Кислиця розповів, що українська агропродукція відправляється цими шляхами до близько 40 країн світу.

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Сергій Кислиця Постпред України при ООН Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи... Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної здатності всіх коридорів.

Загалом з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ" експортували 25 мільйонів тонн продукції українських аграріїв, тобто експорт з цих портів досягнув довоєнного рівня.

Він зауважив, що у світі близько 400 мільйонів людей досі залежать від зерна з України.

Навіть у ці складні часи ми готові відстоювати свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки. Гуманітарна програма "Зерно з України" слугує гідною ілюстрацією цього,

– сказав Кислиця.

Зокрема нині відправлено 8 суден з понад 200 тисячами тоннами зерна, до:

Сомалі;

Ефіопії;

Кенії;

Ємену;

Нігерії;

Судану.

Минулого тижня в рамках ініціативи та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН до Судану відбула чергова партію українського збіжжя, розрахована для надання допомоги 2 мільйони осіб,

— зауважив Кислиця.

Постпред заявив, що припинення російської окупації та ракетних атак на українські порти й інфраструктуру збільшить постачання продовольства на світовий ринок та посилить глобальну продовольчу безпеку.