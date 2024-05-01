Агроэкспорт Украины
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что украинская агропродукция отправляется этими путями в около 40 стран мира.
Читайте также Свекла и чеснок бьют рекорды, а помидоры и огурцы еще вырастут: прогноз цен в мае
Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы... Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров.
Он отметил, что в мире около 400 миллионов человек до сих пор зависят от зерна из Украины.
Даже в эти сложные времена мы готовы отстаивать свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности. Гуманитарная программа "Зерно из Украины" служит достойной иллюстрацией этого,
– сказал Кислица.
В частности сейчас отправлено 8 судов с более 200 тысячами тоннами зерна, в:
- Сомали;
- Эфиопию;
- Кению;
- Йемен;
- Нигерию;
- Судана.
На прошлой неделе в рамках инициативы и при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН в Судан отбыла очередная партия украинского зерна, рассчитана для оказания помощи 2 миллиона человек,
- отметил Кислица.
Постпред заявил, что прекращение российской оккупации и ракетных атак на украинские порты и инфраструктуру увеличит поставки продовольствия на мировой рынок и усилит глобальную продовольственную безопасность.