Агроэкспорт Украины

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что украинская агропродукция отправляется этими путями в около 40 стран мира.

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Сергей Кислица Постпред Украины при ООН Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы... Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров.

Напомним! Всего из портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск" экспортировали 25 миллионов тонн продукции украинских аграриев, то есть экспорт из этих портов достиг довоенного уровня.

Он отметил, что в мире около 400 миллионов человек до сих пор зависят от зерна из Украины.

Даже в эти сложные времена мы готовы отстаивать свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности. Гуманитарная программа "Зерно из Украины" служит достойной иллюстрацией этого,

– сказал Кислица.

В частности сейчас отправлено 8 судов с более 200 тысячами тоннами зерна, в:

Сомали;

Эфиопию;

Кению;

Йемен;

Нигерию;

Судана.

На прошлой неделе в рамках инициативы и при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН в Судан отбыла очередная партия украинского зерна, рассчитана для оказания помощи 2 миллиона человек,

- отметил Кислица.

Постпред заявил, что прекращение российской оккупации и ракетных атак на украинские порты и инфраструктуру увеличит поставки продовольствия на мировой рынок и усилит глобальную продовольственную безопасность.