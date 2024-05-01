Агроекспорт України

Постпред України при ООН Сергій Кислиця розповів, що українська агропродукція відправляється цими шляхами до близько 40 країн світу.

Читайте також Буряк та часник б'ють рекорди, а помідори та огірки ще зростуть: прогноз цін у травні

Сергій Кислиця Постпред України при ООН Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи... Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної здатності всіх коридорів.

Нагадаємо! Загалом з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ" експортували 25 мільйонів тонн продукції українських аграріїв, тобто експорт з цих портів досягнув довоєнного рівня.

Він зауважив, що у світі близько 400 мільйонів людей досі залежать від зерна з України.

Навіть у ці складні часи ми готові відстоювати свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки. Гуманітарна програма "Зерно з України" слугує гідною ілюстрацією цього,

– сказав Кислиця.

Зокрема нині відправлено 8 суден з понад 200 тисячами тоннами зерна, до:

Сомалі;

Ефіопії;

Кенії;

Ємену;

Нігерії;

Судану.

Минулого тижня в рамках ініціативи та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН до Судану відбула чергова партію українського збіжжя, розрахована для надання допомоги 2 мільйони осіб,

— зауважив Кислиця.

Постпред заявив, що припинення російської окупації та ракетних атак на українські порти й інфраструктуру збільшить постачання продовольства на світовий ринок та посилить глобальну продовольчу безпеку.