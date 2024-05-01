Агроекспорт України
Постпред України при ООН Сергій Кислиця розповів, що українська агропродукція відправляється цими шляхами до близько 40 країн світу.
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Це перевищує обсяг експорту за весь рік функціонування Чорноморської зернової ініціативи... Ми послідовно працюємо над збільшенням пропускної здатності всіх коридорів.
Він зауважив, що у світі близько 400 мільйонів людей досі залежать від зерна з України.
Навіть у ці складні часи ми готові відстоювати свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки. Гуманітарна програма "Зерно з України" слугує гідною ілюстрацією цього,
– сказав Кислиця.
Зокрема нині відправлено 8 суден з понад 200 тисячами тоннами зерна, до:
- Сомалі;
- Ефіопії;
- Кенії;
- Ємену;
- Нігерії;
- Судану.
Минулого тижня в рамках ініціативи та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН до Судану відбула чергова партію українського збіжжя, розрахована для надання допомоги 2 мільйони осіб,
— зауважив Кислиця.
Постпред заявив, що припинення російської окупації та ракетних атак на українські порти й інфраструктуру збільшить постачання продовольства на світовий ринок та посилить глобальну продовольчу безпеку.