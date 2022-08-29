Що робити, якщо війна пошкодила ваше підприємство

Бойові дії внаслідок російського вторгнення в Україну завдають шкоди та руйнують агропідприємства, знищують поля, ламають техніку та вбивають худобу. Як українським фермерам відшкодувати своє майно, читайте у матеріалі.

Як повідомив 24 каналу Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, усі збитки завдані війною варто фіксувати.

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Денис Марчук Заступник директора Всеукраїнської аграрної ради Стараємося максимально фіксувати збитки завдяки відео, які надсилають фермери.

Також, якщо є юристи на підприємстві, то потрібно аби вони всі докази пошкодження збирали. Також, просимо по можливості підприємців повідомляти про факти руйнування поліцію не на окупованій території.

Яких збитків завдала війна

Найчастіше дзвінки надходять з окупованих територій, багато питань щодо фіксації збитків виникають у виробників з Харківської, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Донецької областей тощо. До прикладу, фермери з Донецької та Луганської областей повідомляють про повне знищення підприємств, повністю розбиті будівлі та про техніку знищену та розкрадену.

На решті окупованих територіях та територіях, що є на лінії фронту, фіксуємо скарги про фізичне відсторонення фермерів від роботи, що призводить до викрадення сільгосптехніки,

– додає Денис Марчук

Як отримати відшкодування

Всеукраїнська аграрна рада оголосила про те, що у липні поточного року було запущено безкоштовну консультаційну гарячу лінію для постраждалих фермерів. На сьогодні вже більш як 90 агропідприємств звернулися із запитами.

Відтак, консультанти гарячої лінії надають рекомендації, надсилають алгоритм дій та розроблені методичні рекомендації.

Знайти номер гарячої лінії для додаткових запитань або ж для фіксації збитків можна за посиланням

До слова, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради додає, що програма ще напрацьовується, тому питання щодо фінансування програми стоїть відкритим.

Зараз вирішується хто саме надасть фінансування. Серед можливих варіантів є:

грантові проєкти, запущені зі світових коштів;

компенсації через судові рішення стягуванням заарештованих коштів російської федерації;

частково з державного бюджету;

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Нагадуємо, що на сьогодні в Україні відмолотили 55% площі нового урожаю, а близько 25 мільйонів тонн зернових зібрано.

За підрахунками цьогоріч в Україні буде в районів 65 мільйонів тонн зерна. Це у три рази більше за те, що ми споживаємо протягом року, як держава.

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