Заморожені російські активи на благо України: як ЄС хоче витратити ці гроші

Сьогодні на території європейських країн зберігається майже 240 мільярдів євро заморожених російських активів. ЄС планує використати ці кошти для відбудови України.

Чи отримає Україна активи

Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс під час виступу на конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі зазначив, що в ЄС тривають активні дискусії щодо передання українській стороні заморожених активів Росії. Європа хоче завдяки російським грошам відшкодувати збитки українців від військової агресії росіян.

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Рейндерс зауважив, що він очікує якнайшвидшого ухвалення рішення щодо передання прибутку від заморожених активів Україні. Це орієнтовно 2 – 3 мільярди євро на рік.

Представники ЄС вважають, що Україна нині має отримувати саме прибуток від заморожених російських активів. Про передання основної суми поки що не йдеться.

Як Україна планує використати активи

Під замороження потрапили як державні, так і приватні активи росіян. Вони розподіляються в такому співвідношенні:

37 мільярдів євро – приватні активи росіян;

200 – 208 мільярдів євро – державні активи.

Український уряд вважає, що ці кошти мають бути використані не тільки для відбудови України. Першочергово потрібно не допустити нових руйнувань. Тобто посилювати обороноздатність України.