Активи Росії на благо України: яку заяву зробили у США

Після початку повномасштабного вторгнення, деякі активи росіян були заморожені країнами-союзниками України. Український уряд запропонував витратити ці кошти на відновлення України.

Чи отримає Україна активи Росії

Рішення по передачі російських заморожених активів Україні, поки що не прийнято. Однак, США підтримують таку ініціативу.

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Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що заморожені кошти Росії мають бути витрачені на відновлення України. Зараз заблоковано близько 300 мільярдів доларів. Більшість цих грошей перебувають на європейських рахунках.

Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для арешту російських суверенних активів на користь України,

– йдеться у записці Ради національної безпеки США до Конгресу

Байден почав активніше підтримувати цю ініціативу після того, як республіканці заблокували надання Україні 60 мільярдів доларів. За словами представників республіканської партії, для Вашингтона, ця допомога – фінансовий тягар.

Як Європа ставиться до передачі активів

Республіканці вважають, що така грошова допомога Україні може спричинити нестабільність долара. А це, своєю чергою, шкодитиме репутації фінсистеми США.

Уряд США наголошує, що рішення про передачу активів має погоджуватись з усіма учасниками G7. Безумовно, найбільший голос має Європа, яка зберігає 200 мільярдів доларів. Нове засідання країн G7 відбудеться незабаром.

У Financial Times повідомляють, що Вашингтон ініціював перевірку механізму конфіскації російського майна. Зокрема має бути вирішено як краще використовувати ці кошти.

Потрібно розуміти, що ці 300 мільярдів доларів – не єдині заморожені гроші Росії. Наприклад, ще у 2022 році були заблоковані активи на ще 260 мільярдів євро. Цікаво, що до цього блокування долучилась і Австралія.