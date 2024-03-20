Російські активи для України: яку заяву планує зробити Єврокомісія

Після початку повномасштабної війни, спільними зусиллями світової спільноти було заблоковано деякі російські активи. Під обмеження потрапило близько 300 мільярдів євро.

Якою буде пропозиція Єврокомісії

Вірогідно, Єврокомісія зробить пропозицію використати прибуток від заморожених російських активів для допомоги Україні. Ці кошти мають бути залучені для посилення української обороноздатності.

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Імовірно, заява буде озвучена під час візиту до Брюсселя прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що кошти розподілятимуться у такому співвідношенні:

90% коштів має бути задіяно для закупівлі зброї для України. Залучення цих грошей відбуватиметься через Європейський фонд миру.

10% – передається в бюджет ЄС, аби посилити потенціал обороноздатності України, у тому числі розвинути підприємства військового спрямування.

Чи використають російські активи

Станом на тепер, Боррель наголошує на використанні саме прибутків від активів. Йдеться про кошти, які перебувають у Європі.

Річний прибуток від російських активів може скласти орієнтовно 3 мільярди євро. Пропозиція від Борреля для країн-членів ЄС має прозвучати під час саміту 21 – 22 березня.

Частка російських активів, яка перебуває у Європі – орієнтовно 200 мільярдів євро.