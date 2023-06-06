В Україні готують нові податки на пальне: акцизи на дизель і автогаз хочуть підвищити
З 1 липня акцизні ставки на автогаз та дизпаливо можуть суттєво зрости, а на бензини – знизитись. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді.
Альтернатива підписаному Зеленським закону
За підписаним восени 2022 року президентом Володимиром Зеленським законом, з 1 липня в Україні повертається довоєнна ставка ПДВ на пальне в 20%. Акцизи ж встановлюються на рівні 213,5 євро за 1 000 літрів на бензини; 139,5 євро – на дизель, 52 євро – на автогаз.
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Законопроєкт №9348 же пропонує змінити ці ставки. Так:
- на бензини – знизити до 175 євро за 1000 літрів;
- на дизельне пальне – підвищити до 175 євро;
- на автогаз – підвищити до 129,5 євро.
Чому акцизи хочуть змінити
Автор ініціативи пояснює: низькі акцизні ставки на автогаз (порівняно з бензинами) створюють підвищений попит на це пальне. Однак проблема в тому, що:
- ринок скрапленого газу – імпортозалежний;
- існує "велика вірогідність" потрапляння в Україну російського ресурсу.
Наявні ж нафтопереробні потужності України спроможні забезпечувати внутрішній ринок бензинів в повному обсязі,
– йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
Крім того, зазначається, нові акцизи мають "збирати" додаткові надходження до держбюджету. Очікується, що ця сума складатиме 1,2 мільярда гривень щомісячно.Нагадаємо! У вересні 2022 року акцизи на пальне вже частково повернули. Нині вони складають, зокрема, на автогаз – 52 євро за 1000 літрів, на бензин та дизель – 100 євро за 1000 літрів.
Пальне здорожчає
Зі свого боку, паливні експерти очікують, що після повернення довоєнних ставок ПДВ, АЗС підвищать ціни на автопальне. Так, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в розмові з 24 Каналом поділився думкою, що ціни зростуть різко:
- бензин здорожчає на 10–11 гривень за літр;
- дизель – на 8 гривень за літр;
- автогаз – на рівні 3 гривень за літр.
Зі свого боку, експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук в коментарі 24 Каналу назвав інші, однак все одно високі ціни. За його словами:
- бензин здорожчає на 5–7 гривень за літр;
- дизель – на 7 гривень за літр;
- автогаз – на 3,5 гривні за літр.