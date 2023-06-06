Альтернатива підписаному Зеленським закону
За підписаним восени 2022 року президентом Володимиром Зеленським законом, з 1 липня в Україні повертається довоєнна ставка ПДВ на пальне в 20%. Акцизи ж встановлюються на рівні 213,5 євро за 1 000 літрів на бензини; 139,5 євро – на дизель, 52 євро – на автогаз.
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Законопроєкт №9348 же пропонує змінити ці ставки. Так:
- на бензини – знизити до 175 євро за 1000 літрів;
- на дизельне пальне – підвищити до 175 євро;
- на автогаз – підвищити до 129,5 євро.
Чому акцизи хочуть змінити
Автор ініціативи пояснює: низькі акцизні ставки на автогаз (порівняно з бензинами) створюють підвищений попит на це пальне. Однак проблема в тому, що:
- ринок скрапленого газу – імпортозалежний;
- існує "велика вірогідність" потрапляння в Україну російського ресурсу.
Наявні ж нафтопереробні потужності України спроможні забезпечувати внутрішній ринок бензинів в повному обсязі,
– йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
Крім того, зазначається, нові акцизи мають "збирати" додаткові надходження до держбюджету. Очікується, що ця сума складатиме 1,2 мільярда гривень щомісячно.
Пальне здорожчає
Зі свого боку, паливні експерти очікують, що після повернення довоєнних ставок ПДВ, АЗС підвищать ціни на автопальне. Так, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в розмові з 24 Каналом поділився думкою, що ціни зростуть різко:
- бензин здорожчає на 10–11 гривень за літр;
- дизель – на 8 гривень за літр;
- автогаз – на рівні 3 гривень за літр.
Зі свого боку, експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук в коментарі 24 Каналу назвав інші, однак все одно високі ціни. За його словами:
- бензин здорожчає на 5–7 гривень за літр;
- дизель – на 7 гривень за літр;
- автогаз – на 3,5 гривні за літр.