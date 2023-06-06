Альтернатива подписанному Зеленским закону
Согласно подписанному осенью 2022 года президентом Владимиром Зеленским закону, с 1 июля в Украине возвращается довоенная ставка НДС на топливо в 20%. Акцизы же устанавливаются на уровне 213,5 евро за 1000 литров на бензины; 139,5 евро – на дизель, 52 евро – на автогаз.
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Законопроект №9348 же предлагает изменить эти ставки. Так:
- на бензины – снизить до 175 евро за 1000 литров;
- на дизельное топливо – повысить до 175 евро;
- на автогаз – повысить до 129,5 евро.
Почему акцизы хотят изменить
Автор инициативы объясняет: низкие акцизные ставки на автогаз (по сравнению с бензинами) создают повышенный спрос на это топливо. Однако проблема в том, что:
- рынок сжиженного газа – импортозависимый;
- существует "большая вероятность" попадания в Украину российского ресурса.
Имеющиеся же нефтеперерабатывающие мощности Украины способны обеспечивать внутренний рынок бензинов в полном объеме.
– говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, отмечается, новые акцизы должны "собирать" дополнительные поступления в госбюджет. Ожидается, что эта сумма будет составлять 1,2 миллиарда гривен ежемесячно.
Топливо подорожает
Со своей стороны, топливные эксперты ожидают, что после возвращения довоенных ставок НДС АЗС повысят цены на автотопливо. Так, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в разговоре с 24 Каналом поделился мнением, что цены вырастут резко:
- бензин подорожает на 10–11 гривен за литр;
- дизель – на 8 гривен за литр;
- автогаз – на уровне 3 гривен за литр.
Со своей стороны эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в комментарии 24 Каналу назвал другие, но все равно высокие цены. По его словам:
- бензин подорожает на 5–7 гривен за литр;
- дизель – на 7 гривен за литр;
- автогаз – на 3,5 гривны за литр.