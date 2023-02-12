Алкоголь, тютюн і пальне можуть подорожчати: в Україні планують збільшити акцизи

В Україні незабаром можуть підвищити акцизи на пальне, тютюн та деякі алкогольні вироби. Зростання податків виробники будуть компенсувати за рахунок зростання цін для споживачів.

Про підняття акцизних ставок йдеться у проєкті закону, оприлюдненому 30 грудня.

Акциз – це різновид поширеного державного непрямого податку на певні продукти споживання, наприклад, предмети розкоші, тютюн, алкогольні напої, коштовні метали.

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Наскільки подорожчають акцизи на пальне

Певний період часу після вторгнення держава дозволила трейдерам не сплачувати акцизний податок на пальне, щоб допомогти їм налагодити нові ланцюжки постачань. У вересні встановили знижені акцизи, але незабаром вони можуть подорожчати більше ніж вдвічі.

Наразі акцизи на пальне, введені відповідно до Закону України зафіксовані до кінця воєнного стану або до 1 липня на рівні:

на бензини моторні, важкі дистиляти, інші нафтопродукти, паливо моторне та біодизель – 100 євро за 1000 літрів;

на скраплений газ, бутан та ізобутан – 52 євро за 1000 літрів.

Після 1 липня вони повернуться на довоєнний рівень: до 213 євро та 140 євро за 1000 літрів на бензин і дизельне пальне відповідно.

З 1 січня 2024 року пропонується почати поступово підіймати акцизні ставки протягом чотирьох років. Таким чином, з наступного року ставки на бензин досягнуть:

242,6 євро на 1000 літрів бензину

242,6 євро на 1000 літрів дизпалива

66,6 євро на 1000 літрів скрапленого природного газу

До 1 січня 2028 року ставки зростуть до:

359 євро на 1000 літрів для бензину,

359 євро на 1000 літрів для дизпалива

125 євро на 1000 літрів для скрапленого природного газу.

При наближенні чинних на сьогодні ставок акцизного податку на пальне слід взяти до уваги, що законодавством ЄС передбачено значно вищі ніж в Україні ставки акцизного податку на нафтопродукти,

– говориться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Наскільки зміняться ціни для споживачів

Подорожчання ціни на пальне становитиме у точності розмір підвищення акцизу, каже економічний експерт Ілля Несходовський. Тобто, при подорожчанні акцизного податку на 113 євро ціна літра бензину зміниться на 4 – 5 гривні.

Ілля Несходовський Керівник аналітичного напряму у Мережа захисту національних інтересів "АНТС" Водночас ціну на бензин та дизпаливо в першу чергу формують ціни на ринку нафти. Тому, наприклад, якщо ціни на нафту знизяться, то український споживач може і не помітити подорожчання.

Експерт додає, що у період, коли акцизні ставки на пальне було скасовано, спекулятивна складова на ринку дозволяла трейдерам отримувати надприбутки, однак уже зараз таких високих доходів немає.

Акцизи на тютюнові вироби

Згідно з чинним планом підвищення акцизів на тютюнові вироби, розрахованого на 7 років, акцизний податок щороку 1 січня зростає на 20%. Цього року уже відбулося планове підвищення, через що незабаром курці відчують подорожчання цін. Очікується, що цигарки середнього цінового сегмента коштуватимуть близько 84 гривень за пачку, а преміум – понад 92 гривень.

Але деякі громадські організації пропонують додатково одноразово підвищити акцизи на тютюнові вироби до рівня інфляції. Тобто, на 10% чи 11% до щорічного підвищення. Про це заявив виконавчий директор ГО Центру громадянського представництва "Життя" Дмитро Купира.

Економічний експерт Ілля Несходовський пояснює, що тютюнові вироби є шкідливим товаром, тому підвищення акцизів на них є очікуваним кроком при сильній інфляції під час війни.

Ілля Несходовський Керівник аналітичного напряму у Мережа захисту національних інтересів "АНТС" Коли настільки подорожчали базові продукти харчування, наприклад яйця та молочні продукти, подорожчання тютюнових виробів не матиме негативного ефекту для суспільства. Навпаки, це обмежить споживання шкідливого товару серед населення, що є важливим зараз.

Акцизи на алкоголь

У разі прийняття законопроєкту, з липня 2023 року подорожчають акцизи на деякі алкогольні товари. Мова йде про вина та інші зброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об’ємних одиниць етилового спирту.

Ставка акцизу для них підвищиться на 3,81 гривні з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр. Саме цю різницю виробник вкладатиме у нову вартість товару.

Впровадження електронного акцизу

Незабаром акцизна марка на тютюновий та алкогольних виробах, а також рідинах для електронних цигарок буде нанесена у вигляді QR-коду. Кожен покупець зможе просканувати його й отримати інформацію про виробника або імпортера товару.

Окрім того, і Офісі Президента планують заборонити оплачувати алкоголь, тютюн та пальне готівкою. Ці зміни можуть впровадити у рамках податкової реформи уже цього року.