О поднятии акцизных ставок говорится в проекте закона, обнародованном 30 декабря.

Акциз – это разновидность распространенного государственного косвенного налога на определенные продукты потребления, например предметы роскоши, табак, алкогольные напитки, драгоценные металлы.

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Насколько подорожают акцизы на горючее

Некоторый период времени после вторжения государство разрешило трейдерам не платить акцизный налог на горючее, чтобы помочь им наладить новые цепочки поставок. В сентябре установили пониженные акцизы, но вскоре они могут подорожать более чем вдвое.

В настоящее время акцизы на топливо, введенные в соответствии с законом Украины, зафиксированы до конца военного положения или до 1 июля на уровне:

на бензины моторные, тяжелые дистилляты, другие нефтепродукты, топливо моторное и биодизель – 100 евро за 1000 литров;

на сжиженный газ, бутан и изобутан – 52 евро за 1000 литров.

После 1 июля они вернутся на довоенный уровень: до 213 евро и 140 евро за 1000 литров на бензин и дизельное топливо соответственно.

С 1 января 2024 г. предлагается начать постепенно поднимать акцизные ставки в течение четырех лет. Таким образом, со следующего года ставки на бензин достигнут:

242,6 евро на 1000 литров бензина

242,6 евро на 1000 литров дизтоплива

66,6 евро на 1000 литров сжиженного природного газа

К 1 января 2028 года ставки возрастут до:

359 евро на 1000 литров для бензина,

359 евро на 1000 литров для дизтоплива

125 евро на 1000 литров для сжиженного природного газа.

При приближении действующих на сегодняшний день ставок акцизного налога на топливо следует принять во внимание, что законодательством ЕС предусмотрены значительно выше, чем в Украине, ставки акцизного налога на нефтепродукты,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Насколько изменятся цены для потребителей

Подорожание цены на горючее будет составлять в точности размер повышения акциза, говорит экономический эксперт Илья Несходовский. То есть при подорожании акцизного налога на 113 евро цена литра бензина изменится на 4–5 гривен.

Илья Несходовский Руководитель аналитического направления в Сети по защите национальных интересов "АНТС" В то же время, цену на бензин и дизтопливо в первую очередь формируют цены на рынке нефти. Поэтому, например, если цены на нефть упадут, то украинский потребитель может и не заметить подорожание.

Эксперт добавляет, что в период, когда акцизные ставки на горючее были отменены, спекулятивная составляющая на рынке позволяла трейдерам получать сверхприбыли, однако уже сейчас столь высоких доходов нет.

Акцизы на табачные изделия

Согласно действующему плану повышения акцизов на табачные изделия, рассчитанного на 7 лет, акцизный налог ежегодно 1 января растет на 20%. В этом году уже произошло плановое повышение, из-за чего вскоре курильщики ощутят подорожание цен. Ожидается, что сигареты среднего ценового сегмента будут стоить около 84 гривен за пачку, а премиум – более 92 гривен.

Но некоторые общественные организации предлагают дополнительно раз повысить акцизы на табачные изделия до уровня инфляции. То есть на 10% или 11% к ежегодному повышению. Об этом заявил исполнительный директор ОО Центра гражданского представительства "Жизнь" Дмитрий Купыра.

Экономический эксперт Илья Несходовский объясняет, что табачные изделия являются вредными товарами, поэтому повышение акцизов на них является ожидаемым шагом при сильной инфляции во время войны.

Илья Несходовский Руководитель аналитического направления в Сети по защите национальных интересов "АНТС" Когда настолько подорожали базовые продукты питания, например яйца и молочные продукты, подорожание табачных изделий не окажет негативного эффекта для общества. Напротив, это ограничит потребление вредного товара среди населения, что важно сейчас.

Акцизы на алкоголь

В случае принятия законопроекта, с июля 2023 подорожают акцизы на некоторые алкогольные товары. Речь идет винах и других сброженных напитках, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта.

Ставка акциза для них повысится на 3,81 гривны с 8,42 до 12,23 гривны за 1 литр. Именно эту разницу производитель будет вкладывать в новую стоимость товара.

Внедрение электронного акциза

Вскоре акцизная марка на табачных и алкогольных изделиях, а также жидкостях для электронных сигарет, будет нанесена в виде QR-кода. Каждый покупатель сможет просканировать его и получить информацию о производителе или импортере товара.

Кроме того, и Офисе Президента планируют запретить оплачивать алкоголь, табак и горючее наличными. Эти изменения могут быть введены в рамках налоговой реформы уже в этом году.