Як зміняться акцизні податки на спирт та цигарки у квітні 2025 року

Наприкінці березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закон. У ньому йдеться про підвищення акцизів на тютюнові вироби.

Акцизні податки на цигарки

Тому з 1 квітня до мінімального акцизного податкового зобов'язання застосовується коефіцієнт 1,1, пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

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Такий коефіцієнт застосовується на всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів за кодами:

УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 (сигарети без фільтра);

2402 20 90 20 (сигарети з фільтром).

Тому вартість цигарок в Україн зростатиме. Є прогнози, що вже в поточному році акциз на сигарети зросте на 35,4%.

Зверніть увагу! Київ (у рамках євроінтеграційного поступу) мав вже у 2025 році мала збільшити розмір акцизних ставок до 90 євро за 1000 сигарет. Однак нині позначки у 90 євро за 1000 сигарет планується досягнути до 2028 року.

Акцизні податки на спирт

Крім того, як зазначає Держподаткова служба, з 1 квітня 2025 року виробники спирту етилового та біоетанолу мають визначати податкові зобов’язання з акцизного податку. Вони повинні це зробити з урахуванням гарантованого податкового зобов’язання з акцизного податку.

Першим податковим (звітним) періодом, за яким розраховується гарантоване податкове зобов'язання з акцизного податку, є травень 2025 року. А декларацію з акцизного податку потрібно подати до червня поточного року.

Важливо! Вимоги щодо ГПЗ не поширюються на суб'єктів, які здійснюють виключно виробництво біоетанолу та мають відповідну ліцензію.