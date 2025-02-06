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Економіка Тарифи Не допустіть помилок у платіжках: кому варто терміново звернутися до "Нафтогазу"
6 лютого, 15:46
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Не допустіть помилок у платіжках: кому варто терміново звернутися до "Нафтогазу"

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Споживачам газу необхідно актуалізувати дані.
  • Оновлення даних дозволяє уникнути непорозумінь з документами.

Головна газопостачальна компанія України зробила важливе повідомлення. Деяким споживачам потрібно звернутися до постачальника газу, аби отримувати правильні платіжки за газ.

Кому потрібно звернутися до "Нафтогазу"

У компанії нагадали, що усім споживачам потрібно обовʼязково актуалізувати дані у низці випадків, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Зокрема, мова йде про такі випадки: при зміні прізвища, якщо змінився номер телефону або адреса електронної пошти, якщо сталися зміни в паспортних даних або якщо виявлено невідповідність у відомостях на ресурсах "Нафтогазу".

Для оновлення даних споживачі газу повинні:

  1. Авторизуватися в особистому кабінеті;
  2. Перейти до вкладки "Актуалізація даних".
  3. Пройти верифікацію за номером телефону.
  4. Внести актуальні дані через "Дії" або банківську програму.
  5. Підписати заявку електронним підписом або вручну.
  6. Завантажити підтверджувальні документи.

Для чого потрібна актуалізація даних

Споживачам газу необхідно оновити особисті дані для уникнення непорозумінь з документами, отримання актуальної інформації з особового рахунку, правильних нарахувань за спожитий газ, а також для зручного доступу до онлайн-сервісів і можливості передавати показання лічильника.