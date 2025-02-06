6 лютого, 15:46
Не допустіть помилок у платіжках: кому варто терміново звернутися до "Нафтогазу"
Основні тези
- Споживачам газу необхідно актуалізувати дані.
- Оновлення даних дозволяє уникнути непорозумінь з документами.
Головна газопостачальна компанія України зробила важливе повідомлення. Деяким споживачам потрібно звернутися до постачальника газу, аби отримувати правильні платіжки за газ.
Кому потрібно звернутися до "Нафтогазу"
У компанії нагадали, що усім споживачам потрібно обовʼязково актуалізувати дані у низці випадків, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
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Зокрема, мова йде про такі випадки: при зміні прізвища, якщо змінився номер телефону або адреса електронної пошти, якщо сталися зміни в паспортних даних або якщо виявлено невідповідність у відомостях на ресурсах "Нафтогазу".
Для оновлення даних споживачі газу повинні:
- Авторизуватися в особистому кабінеті;
- Перейти до вкладки "Актуалізація даних".
- Пройти верифікацію за номером телефону.
- Внести актуальні дані через "Дії" або банківську програму.
- Підписати заявку електронним підписом або вручну.
- Завантажити підтверджувальні документи.