Кому нужно обратиться в "Нафтогаз"
В компании напомнили, что всем потребителям нужно обязательно актуализировать данные в ряде случаев, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
Читайте также: Как вернуть себе средства при переплате за газ
В частности, речь идет о таких случаях: при изменении фамилии, если изменился номер телефона или адрес электронной почты, если произошли изменения в паспортных данных или если обнаружено несоответствие в сведениях на ресурсах "Нафтогаза".
Для обновления данных потребители газа должны:
- Авторизоваться в личном кабинете;
- Перейти к вкладке "Актуализация данных".
- Пройти верификацию по номеру телефона.
- Внести актуальные данные через "Дії" или банковскую программу.
- Подписать заявку электронной подписью или вручную.
- Загрузить подтверждающие документы.