Кому потрібно звернутися до "Нафтогазу"
У компанії нагадали, що усім споживачам потрібно обовʼязково актуалізувати дані у низці випадків, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
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Зокрема, мова йде про такі випадки: при зміні прізвища, якщо змінився номер телефону або адреса електронної пошти, якщо сталися зміни в паспортних даних або якщо виявлено невідповідність у відомостях на ресурсах "Нафтогазу".
Для оновлення даних споживачі газу повинні:
- Авторизуватися в особистому кабінеті;
- Перейти до вкладки "Актуалізація даних".
- Пройти верифікацію за номером телефону.
- Внести актуальні дані через "Дії" або банківську програму.
- Підписати заявку електронним підписом або вручну.
- Завантажити підтверджувальні документи.