Кому потрібно звернутися до "Нафтогазу"

У компанії нагадали, що усім споживачам потрібно обовʼязково актуалізувати дані у низці випадків, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Зокрема, мова йде про такі випадки: при зміні прізвища, якщо змінився номер телефону або адреса електронної пошти, якщо сталися зміни в паспортних даних або якщо виявлено невідповідність у відомостях на ресурсах "Нафтогазу".

Для оновлення даних споживачі газу повинні:

Авторизуватися в особистому кабінеті; Перейти до вкладки "Актуалізація даних". Пройти верифікацію за номером телефону. Внести актуальні дані через "Дії" або банківську програму. Підписати заявку електронним підписом або вручну. Завантажити підтверджувальні документи.