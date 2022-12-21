Аліменти на дитину у 2023: як зміниться розмір виплат

Розмір аліментів в Україні залежить від прожиткового мінімуму. Відтак, якщо він збільшуватиметься, то зростатиме й мінімальний гарантований розмір аліментів. Що буде з аліментами у 2023 році, читайте у матеріалі 24 каналу.

Яким буде розмір аліментів у 2023 році

Гарантований державою розмір аліментів, тобто мінімальний, – це 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Він призначається за умови, що один із батьків, який платитиме аліменти, не має достатньо коштів, щоб робити великі виплати.

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У 2023 році сума становитиме:

для дітей до 6 років – 1 136 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 1416 гривень;

для дітей 18 – 23 років – 1 342 гривень.

Рекомендовані ж виплати у січні-грудні наступного року залежатимуть на 100% від прожиткового мінімуму. Їх призначають, якщо один із батьків, що платить аліменти, має достатній дохід:

на дитину до 6 років виплачуватимуть 2 272 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

на дитину від 18 до 23 років (якщо навчається на стаціонарі у ЗВО) – 2 684 гривень.

Максимальний розмір аліментів

Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину. Тобто для дітей:

до 6 років – це близько 23 000 гривень у 2023 році, а від 6 до 18 років – 28 330 гривень.

Якщо один з батьків, який платить аліменти, прострочив оплату, він зобов’язаний виплатити суму заборгованості за весь час з урахуванням індексу інфляції, а також 3% річних від суми боргу.

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Що буде, якщо не сплачувати аліменти

За несплату аліментів в Україні передбачена відповідальність, а саме цивільна, адміністративна (суспільно корисні роботи, обмеження у праві виїзду за кордон, керуванні автомобілем, користування зброєю та полювання) та кримінальна (громадські роботи, домашній арешт та обмеження волі до 2 років).

Крім того, один із батьків обмежений у:

Виїзді за кордон;

Законом передбачена заборона на право виїзду за кордон для батька чи матері, котрий не сплачує аліменти більш як 6 місяців. Передбачається, що заборона буде знята лише у разі повного погашення заборгованості.

У керуванні автомобілем;

Обмеження розповсюджуються на будь-які механічні транспортні засоби. Тож, якщо ви заборгували виплати перед дитиною, то не зможете кермувати, наприклад, мотоциклом чи автомобілем.

У користуванні зброєю;

Якщо транспортний засіб – основне джерело доходу, то у такому разі ви не зможете погасити заборгованість.

Є інвалідність І чи II групи або ж доглядаєте за такою особою.

Військова служба.

Є розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами.

що існує декілька виключень щодо заборгованості.