Алименты на ребенка в 2023: как изменится размер выплат

Размер алиментов в Украине зависит от прожиточного минимума. Следовательно, если он будет расти, то будет расти и минимальный гарантированный размер алиментов. Что будет с алиментами в 2023 году, читайте в материале 24 канала.

Каким будет размер алиментов в 2023 году

Гарантированный государством размер алиментов, то есть минимальный – это 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Он назначается при условии, что у одного из родителей, который будет платить алименты, нет достаточно средств, чтобы делать большие выплаты.

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В 2023 году сумма будет составлять:

для детей до 6 лет – 1136 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет – 1416 гривен;

для детей 18 – 23 лет – 1 342 гривен.

Рекомендованные выплаты в январе-декабре следующего года будут зависеть на 100% от прожиточного минимума. Их назначают, если один из родителей, платящий алименты, имеет достаточный доход:

на ребенка до 6 лет будут выплачивать 2272 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет – 2833 гривен;

на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в ВУЗ) – 2684 гривен.

Максимальный размер алиментов

Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка. То есть для детей:

До 6 лет – это около 23 000 гривен в 2023 году, а от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.

Если родитель, платящий алименты, просрочил оплату, он обязан выплатить сумму задолженности за все время с учетом индекса инфляции, а также 3% годовых от суммы долга.

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Что будет, если не платить алименты

За неуплату алиментов в Украине предусмотрена ответственность, а именно гражданская, административная (общественно полезные работы, ограничение в праве выезда за границу, управление автомобилем, пользование оружием и охота) и уголовная (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до 2 лет).

Кроме того, один из родителей ограничен в:

Во выезде за границу;

Законом предусмотрен запрет на право выезда за границу для отца или матери, не уплачивающей алименты более 6 месяцев. Предполагается, что запрет будет снят только при полном погашении задолженности.

В управлении автомобилем;

Ограничения распространяются на механические транспортные средства. Итак, если вы задолжали выплаты перед ребенком, то не сможете управлять, например, мотоциклом или автомобилем.

В использовании оружия;

Если транспортное средство является основным источником дохода, то в таком случае вы не сможете погасить задолженность.

Есть инвалидность I или II группы, или ухаживаете за таким лицом.

Военная служба.

Есть рассрочка или отсрочка уплаты задолженности по алиментам.

что существует несколько исключений по задолженности.