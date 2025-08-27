За несплату аліментів призначено покарання. Воно визначається, залежно від обставин. Зокрема суми боргу.

Яке покарання призначається за несплату аліментів?

Усі покарання для тих, хто не сплачує аліменти, покликані захистити інтереси дитини, пише 24 Канал з посиланням на Судову владу України.

За заборгованість по аліментах, доведеться сплатити пеню 1% та штраф, який залежить від часу наявності боргу:

за 1 рік – 20% від загальної суми заборгованості (за рік);

за 2 роки – 30% суми;

за 3 роки – 50% суми.

Виконавець має право накласти певні обмеження для боржника, якщо:

сума боргу перевищує платежі за 4 місяці;

якщо ж йдеться про дитину з інвалідністю, визначальний термін – 3 місяці.

Які обмеження можуть бути введені:

обмеження на виїзд за кордон;

користування зброєю та полювання;

керування транспортними засобами.

Чи передбачена за борг по аліментах адміністративна та кримінальна відповідальність?

Адміністративна відповідальність

Якщо заборгованість перевищує суму платежів за 6 місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, особі можуть призначити суспільно корисні роботи на строк від 120 до 200 годин. Якщо ж це порушення повторюється, покарання стає жорсткішим. В такому випадку воно сягає від 240 до 360 годин.

Кримінальна відповідальність

У випадку злісного ухилення від сплати аліментів, можуть бути введені такі санкції:

громадські роботи на строк від 80 до 120 годин;

або арешт до 3 місяців;

чи обмеження волі на строк до 2 років.

Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин карається громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин або арештом на строк від 3-х до 6-ти місяців, або обмеженням волі на строк від 2-х до 3-х років,

– зазначається у повідомленні.

Чи може заборгованість по аліментах вплинути на відстрочку? Якщо загальний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 3 місяці, відстрочка під час мобілізації оформлюватись не може. Йдеться про випадки, коли особа намагається отримати відтермінування, бо є батьком 3 дітей.

Чи є в Україні проблема з аліментами?

Статистика Опендатабот показує, що кількість заборгованостей по аліментах лише зростає. Станом на липень 2025 року, загалом є 187 116 проваджень з цього питання.

Це на 14% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. На 23 246 проваджень за несплату аліментів виріс ЄРБ загалом за понад 3 роки великої війни,

– зазначає Опендатабот.

Що відомо про ці провадження: