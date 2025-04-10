Майже в три рази: американський інвестор закликав Трампа збільшити тарифи для Китаю

Мільйонер та інвестор Кевін О'Лірі вважає, що 104% мита для Китаю є недостатніми. На його думку, слід ввести для Пекіна тарифи у розмірі 400%.

Американський мільйонер закликав збільшити тарифи для Китаю

Інвестор сказав, що країна "краде, виробляє та продає нам це назад", пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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О'Лірі зробив заяву, що Китай не грає за правилами. Ба більше, згідно з його слів, Пекін є членом Світової організації торгівлі (СОТ), однак не дотримується її правил.

Мільйонер додав, що Китай викрадає інтелектуальну власність, яка не може бути оскаржена в судах країни. А її уряд нібито краде технології, виробляє продукцію у своїй країні та продає її назад у США.

Він також зазначив, що хоче, аби президент Китаю Сі прибув "на літаку до Вашингтона, щоб вирівняти умови гри".

Кевін О'Лірі дотримається також думки, що ніхто, включно з попередніми адміністраціями США та Європою, десятиліттями не боровся з Китаєм, і з нього цього "достатньо". Інвестор наголосив, що виступає від імені мільйонів американців, які мають IP-адреси, нібито вкрадені Китаєм та додав, що нарешті є адміністрація яка зайнялася цим питанням з Китаєм.

Сі може залишатися верховним лідером, лише якщо люди будуть найнятими,

– сказав О’Лірі.

Зауважте! Мільйонер попередив, що маючи 25% світового ВВП, США все ще є провідною економікою у світі, але вони "не матимуть цього вічно". Тому, на його думку, вкрай важливо чинити тиск на Китай зараз.