Трампу чи Гарріс: кому американці довіряють більше у питаннях економіки

FT-Michigan Ross провело опитування серед американців щодо довіри до кандидатів у президенти в питаннях економіки. Результати були опубліковані менш ніж за два тижні до виборів.

Кому більше довіряють американці

Фінальне щомісячне опитування показало, що 44% зареєстрованих виборців більше довіряють Трампу в економічних питаннях, тоді як Гарріс отримала дещо менше – 43%, пише Financial Times. Опитування також показало, що Трамп має більшу перевагу серед виборців у питанні фінансового забезпечення.

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Отже, результати свідчать про те, що економічна програма Гарріс дещо втратила позиції на останньому етапі перегонів з Трампом. Хоча Гарріс демонструє кращі результати в економічних питаннях, ніж Байден у своїй ролі кандидата від демократів, партія все ще має труднощі з переконанням виборців.

Цікаво! На запитання, чи стали вони фінансово забезпеченішими за часи президентства Трампа чи Байдена, 51% відповіли, що за Трампа їм було "набагато" або "дещо" краще. Лише 28% вказали, що їм стало краще за Байдена.

Водночас Ерік Гордон, професор Школи бізнесу Росса, зазначив, що економічні пропозиції Гарріс викликали "стільки ж розчарування, скільки й ентузіазму".

Якщо вона збирається виграти вибори, їй доведеться перемагати в інших питаннях,

– додав Гордон.

Виборці все ще незадоволені високими витратами на життя, викликаними сплеском інфляції у 2022 році, який залишив високі ціни та продовжує негативно впливати на споживчі настрої.