Через журналістське розслідування від посади відсторонили керівника Енергетичної митниці Анатолія Комара. Це зробили на час службового розслідування.

Чому відсторонили керівника Енергомитниці?

Анатолій Комар фігурує у новому розслідуванні журналістів, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

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За її словами, викладену в журналістських розслідуваннях інформацію про очільника Енергомитниці перевірять. Це доручили зробити Мінфіну та Держмитслужбі із залученням НАЗК та правоохоронних органів.

Держмитслужба ухвалила рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків.

Що відомо про розслідування "Схем" щодо Комара?

За версією "Радіо Свобода", керівник Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолій Комар має зв’язки з паливним холдингом VM Groupe.

Цей холдинг міг завозити в Україну компоненти для пального російського походження, а його власник, бізнесмен Віталій Марченко, офіційно підозрюваний в ухиленні від сплати податків завданні мільярдних збитків бюджету.

У матеріалі також йшлося, що родина Анатолія Комара після початку великої війни збудувала маєток в передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Нерухомість оформили на тестя митника.

Журналісти також з’ясували, що він пересувається на Mercedes S-class, який родина орендувала у приватної фірми у 16 разів дешевше від ринкової вартості, а дочка здобуває платну освіту за кордоном – у Королівському коледжі в Лондоні.