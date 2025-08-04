Звів елітний маєток: очільника Енергомитниці Комара відсторонили від посади
- Керівника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара тимчасово відсторонили від посади через журналістське розслідування, яке вказує на можливі зв'язки з паливним холдингом VM Groupe, що підозрюється в ухиленні від сплати податків.
- Розслідування також виявило розкішний маєток родини Комара вартістю 70 мільйонів гривень, оформлений на тестя, і користування автомобілем Mercedes S-class за заниженою ціною.
Через журналістське розслідування від посади відсторонили керівника Енергетичної митниці Анатолія Комара. Це зробили на час службового розслідування.
Чому відсторонили керівника Енергомитниці?
Анатолій Комар фігурує у новому розслідуванні журналістів, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.
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За її словами, викладену в журналістських розслідуваннях інформацію про очільника Енергомитниці перевірять. Це доручили зробити Мінфіну та Держмитслужбі із залученням НАЗК та правоохоронних органів.
Держмитслужба ухвалила рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов’язків.
Що відомо про розслідування "Схем" щодо Комара?
За версією "Радіо Свобода", керівник Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолій Комар має зв’язки з паливним холдингом VM Groupe.
Цей холдинг міг завозити в Україну компоненти для пального російського походження, а його власник, бізнесмен Віталій Марченко, офіційно підозрюваний в ухиленні від сплати податків завданні мільярдних збитків бюджету.
У матеріалі також йшлося, що родина Анатолія Комара після початку великої війни збудувала маєток в передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень. Нерухомість оформили на тестя митника.
Журналісти також з’ясували, що він пересувається на Mercedes S-class, який родина орендувала у приватної фірми у 16 разів дешевше від ринкової вартості, а дочка здобуває платну освіту за кордоном – у Королівському коледжі в Лондоні.