Звільнення Пишного – черговий вкид: голова НБУ спростував чутки

Нещодавно з'явилася інформація про те, що буцімто голова НБУ Андрій Пишний написав заяву про звільнення. Втім такі заяви не відповідають дійсності.

Як повідомив УНН ще раніше, за даними джерел видання, очільник НБУ Андрій Пишний написав заяву про звільнення за станом здоров'я.

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Але ця заява виявилася неправдивою. Журналістам 24 Каналу в НБУ підтвердили цю інформацію.

Як відреагував Андрій Пишний

У своєму дописі на фейсбук голова НБУ повідомив, що інформація про його звільнення — неправда.

Андрій Пишний Голова Нацбанку У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцімто написав заяву про звільнення з посади Голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності.

Він додав, що такі заяви – це не більше, ніж черговий вкид. Й наголосив, що обов’язково повернеться в Україну з результатами

Звільнився, та ще й за станом здоров'я

Зараз голова НБУ перебуває у Марракеші, який цього тижня є ключовим міжнародним майданчиком для обговорення підтримки України. Він працює тут у складі офіційної делегації, а також має серію двосторонніх зустрічей.

Цікаво, що видання УНН посилаючись на свої джерела зауважує, що Пишний зараз перебуває за кордоном, а саме у Марокко. Тому, зі слів їхнього співрозмовника, повернення Пишного в Україну наразі залишається відкритим.

Причиною неповернення нібито може стати невдоволення фінансового сектору роботою регулятора після того, як його очолив Пишний.