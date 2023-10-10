Как сообщил УНН еще раньше, по данным его источников, глава НБУ Андрей Пышный написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.

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Но это заявление оказалось ложным. Журналистам 24 Канала в НБУ подтвердили эту информацию.

Как отреагировал Андрей Пышный

В своем дописе на фейсбуке глава НБУ сообщил, что информация о его увольнении — неправда.

Андрей Пышный Глава Нацбанка В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об освобождении от должности главы НБУ и избрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности.

Он добавил, что такие заявления – это не более чем очередной вброс. И подчеркнул, что обязательно вернется в Украину с результатами

Напоминаем! Сейчас глава НБУ находится в Марракеше, которая на этой неделе является ключевой международной площадкой для обсуждения поддержки Украины. Он работает здесь в составе официальной делегации, а также серию двусторонних встреч.

Уволился, да еще и по состоянию здоровья

Интересно, что издание УНН ссылаясь на свои источники отмечает, что Пышный сейчас находится за границей, а именно в Марокко. Поэтому, по словам их собеседника, возвращение Пышного в Украину остается открытым.

Причиной невозврата может стать недовольство финансового сектора работой регулятора после того, как его возглавил Пышный.