БЕБ арештувало мільйонні активи підсанкційного олігарха

БЕБ провело арешт активів підсанкційного олігарха. Точну особу, якій належить майно та кошти, бюро не вказало.

Активи якого олігарха арештувало БЕБ

Як повідомляють анонімні джерела, БЕБ, імовірно, арештувало активи олігарха Константина Жеваго, повідомляє 24 Канал з посиланням на Економічну правду.

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Стало відомо, що БЕБ арештувало:

6,7 тисячі квадратних метрів, які знаходяться у центрі Києва;

291 мільйон гривень (ці кошти були на рахунках, які контролювалися підсанкційним олігархом).

Дані бюро вказують, що цей підприємець та колишній нардеп до недавнього часу продовжував господарську діяльність в Україні. Водночас сам підозрюваний переховується за кордоном.

Аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно він намагався залишити його у своєму фактичному володінні,

– повідомляє БЕБ.

Триває досудове розслідування. Активи, що конфіскувало БЕБ планують надалі передати у державну власність.