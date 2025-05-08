Активы какого олигарха арестовало БЭБ
Как сообщают анонимные источники, БЭБ, предположительно, арестовало активы олигарха Константина Жеваго, сообщает 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.
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Стало известно, что БЭБ арестовало:
- 6,7 тысячи квадратных метров, которые находятся в центре Киева;
- 291 миллион гривен (эти средства были на счетах, которые контролировались подсанкционным олигархом).
Данные бюро указывают, что этот предприниматель и бывший нардеп до недавнего времени продолжал хозяйственную деятельность в Украине. В то же время сам подозреваемый скрывается за границей.
Чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров его обанкротившегося банка. Переоформив таким образом имущество он пытался оставить его в своем фактическом владении,
– сообщает БЭБ.
Продолжается досудебное расследование. Активы, что конфисковало БЭБ планируют в дальнейшем передать в государственную собственность.