Активи якого олігарха арештувало БЕБ

Як повідомляють анонімні джерела, БЕБ, імовірно, арештувало активи олігарха Константина Жеваго, повідомляє 24 Канал з посиланням на Економічну правду.

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Стало відомо, що БЕБ арештувало:

6,7 тисячі квадратних метрів, які знаходяться у центрі Києва;

291 мільйон гривень (ці кошти були на рахунках, які контролювалися підсанкційним олігархом).

Дані бюро вказують, що цей підприємець та колишній нардеп до недавнього часу продовжував господарську діяльність в Україні. Водночас сам підозрюваний переховується за кордоном.

Аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно він намагався залишити його у своєму фактичному володінні,

– повідомляє БЕБ.

Триває досудове розслідування. Активи, що конфіскувало БЕБ планують надалі передати у державну власність.