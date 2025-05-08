Активи якого олігарха арештувало БЕБ
Як повідомляють анонімні джерела, БЕБ, імовірно, арештувало активи олігарха Константина Жеваго, повідомляє 24 Канал з посиланням на Економічну правду.
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Стало відомо, що БЕБ арештувало:
- 6,7 тисячі квадратних метрів, які знаходяться у центрі Києва;
- 291 мільйон гривень (ці кошти були на рахунках, які контролювалися підсанкційним олігархом).
Дані бюро вказують, що цей підприємець та колишній нардеп до недавнього часу продовжував господарську діяльність в Україні. Водночас сам підозрюваний переховується за кордоном.
Аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно він намагався залишити його у своєму фактичному володінні,
– повідомляє БЕБ.
Триває досудове розслідування. Активи, що конфіскувало БЕБ планують надалі передати у державну власність.