22 листопада, 11:05
Перевірте свої пенсійні картки: рахунки деяких українців потрапили під арешт

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Пенсійні картки в Україні можуть бути арештовані через борги, невиконані судові рішення та постанови виконавців.
  • Рахунки арештовує не банк, а виконавець, і для розблокування потрібно з'ясувати деталі виконавчого провадження та отримати постанову про зняття арешту.

Арешт пенсійної картки це ситуація, з якою стикаються дедалі більше українців. Втім, є випадки, коли банки блокують доступ до виплат через що пенсіонер може раптом залишитися без грошей.

Чому можуть арештувати пенсійні рахунки?

В Ощадбанку пояснили, чому пенсіонери інколи втрачають доступ до своїх виплат. Після скарг клієнтів банк підтвердив: пенсійні картки в Україні не мають спеціального статусу, тому на них можуть накладати арешт, пише 24 Канал.

В одному з випадків клієнти повідомили про арешт пенсійного рахунку через наявність заборгованості. Людина вважала таке блокування неправомірним, однак у банку наголосили: якщо є постанова виконавця, розблокувати рахунок без її скасування неможливо.

 Таким чином, можуть заарештувати пенсійну картку за:

  • борги, як от кредитні, податкові, аліментні, комунальні;
  • невиконані судові рішення;
  • постанови державних і приватних виконавців.

Окремо Ощадбанк попереджає: рахунок можуть тимчасово обмежити також через підозрілі операції, якщо є ризик шахрайства або відмивання коштів.

Зауважте! При цьому навіть під арештом людині повинні залишити доступ до частини коштів, а саме до двох мінімальних зарплат. У 2025 році це 16 000 гривень.

Як розблокувати пенсійну картку?

Як зазначили у Мережі правового розвитку, арешт рахунку накладає не банк, а державний або приватний виконавець. Тож перед розблокуванням потрібно з’ясувати, хто саме виніс постанову, у межах якого виконавчого провадження це сталося та яку заборгованість вам інкримінують. 

Пенсійний рахунок може бути арештований у межах виконавчого провадження. Після отримання постанови про зняття арешту рахунок одразу розблоковується,
 – пояснили в Ощадбанку.

Перевірити ці дані можна в застосунку "Дія" у розділі "Виконавчі провадження", на сайті Єдиного реєстру боржників або безпосередньо звернувшись до державного чи приватного виконавця.

Коли надходить пенсія в Україні?

  • Пенсії в Україні надходять щомісяця з 4 до 25 числа. Точна дата залежить від того, як саме пенсіонер отримує виплати. 

  • Дізнатися про зарахування можна кількома способами: у банку, через Укрпошту, за допомогою сповіщень або онлайн на порталі Пенсійного фонду України.