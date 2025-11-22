Проверьте свои пенсионные карты: счета некоторых украинцев попали под арест

Арест пенсионной карты это ситуация, с которой сталкиваются все больше украинцев. Впрочем, есть случаи, когда банки блокируют доступ к выплатам из-за чего пенсионер может вдруг остаться без денег.

Почему могут арестовать пенсионные счета?

В Ощадбанке объяснили, почему пенсионеры иногда теряют доступ к своим выплатам. После жалоб клиентов банк подтвердил: пенсионные карты в Украине не имеют специального статуса, поэтому на них могут накладывать арест, пишет 24 Канал.

В одном из случаев клиенты сообщили об аресте пенсионного счета из-за наличия задолженности. Человек считал такое блокирование неправомерным, однако в банке отметили: если есть постановление исполнителя, разблокировать счет без его отмены невозможно.

Таким образом, могут арестовать пенсионную карточку за:

долги, вроде кредитных, налоговые, алиментные, коммунальные;

невыполненные судебные решения;

постановления государственных и частных исполнителей.

Отдельно Ощадбанк предупреждает: счет могут временно ограничить также из-за подозрительных операций, если есть риск мошенничества или отмывания средств.

Заметьте! При этом даже под арестом человеку должны оставить доступ к части средств, а именно до двух минимальных зарплат. В 2025 году это 16 000 гривен.

Как разблокировать пенсионную карту?

Как отметили в Сети правового развития, арест счета накладывает не банк, а государственный или частный исполнитель. Поэтому перед разблокировкой нужно выяснить, кто именно вынес постановление, в рамках какого исполнительного производства это произошло и какую задолженность вам инкриминируют.

Пенсионный счет может быть арестован в рамках исполнительного производства. После получения постановления о снятии ареста счет сразу разблокируется,

– объяснили в Ощадбанке.

Проверить эти данные можно в приложении "Дія" в разделе "Исполнительные производства", на сайте Единого реестра должников или непосредственно обратившись к государственному или частному исполнителю.

