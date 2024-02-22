Арешт заморожених російських активів отримав схвалення юридичних експертів, – Bloomberg

Група міжнародних юридичних експертів надіслала офіційний лист представникам країн G7. У ньому зазначається, що конфіскація заморожених активів Росії, зокрема коштів російського ЦБ, не порушує міжнародне право.

Про що йдеться у листі

З огляду на порушення Росією правового порядку, встановленого після Другої світової війни, міжнародне право дозволяє вжити законних контрзаходів, щоб переконати країну припинити свою протиправну поведінку, стверджують експерти.

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Ми дійшли висновку, що згідно з міжнародним правом, для держав, які заморозили російські державні активи, було б законним вжити додаткових контрзаходів проти Росії, з огляду на триваюче порушення нею найфундаментальніших норм міжнародного права,

– пишуть експерти.

При цьому, десять експертів з міжнародного права з різних країн, таких як Бельгія, Сполучене Королівство, Німеччина, Нідерланди, США, Франція, та Японія – підписали під листом.

Мова йде про майже 300 мільярдів доларів, які заморозили після санкцій, запроваджених через збройну агресію Росії проти України.

Серед них видатний професор та колишній декан юридичного факультету Єльського університету Гарольд Хонджу Кох, а також відомий адвокат та дипломат Філіп Зеліков з Інституту Гувера.

Використання заморожених активів

У листі пропонується використовувати активи для компенсації збитків, які "виникли безпосередньо в результаті незаконних дій Росії". Втім, країни G7 обговорюють різні варіанти.

За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до 486 мільярдів доларів.

Серед обговорюваних ідей: використання коштів як застави для залучення боргу або як гарантії для кредитів. При цьому, ЄС повільно просувається в реалізації планів щодо принаймні застосування податку на непередбачений прибуток, отриманий через заморожені кошти. Відомо, що минулого року ці фонди дозволили отримати прибуток у розмірі 4,4 мільярда євро.

Позиція країн-членів ЄС має вирішальне значення, оскільки переважна більшість коштів знаходиться в Європі, зокрема в бельгійському кліринговому центрі Euroclear. А кліринговий центр, і Європейський ЦБ скептично ставляться до права на арешт російських активів.

Водночас Великобританія і США підштовхують союзників по G-7 до повного вилучення активів центральних банків.