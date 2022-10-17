Атака Києва дронами та інших міст: чи відреагував курс долара ростом

Зранку 17 жовтня росіяни вкотре завдали масованого удару по Києву та іншим містам. Однак курс не відреагував сплеском й так і не подолав психологічну позначку у 41 гривню.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 17 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,20 гривні за долар при купівлі (+5 копійок проти 14 жовтня). Тоді як продають її за 40,90 гривня за долар (-10 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 38,30 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривень за євро (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,54 гривні (+5 копійок), а продають – за 40,89 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають – за (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,68 гривні (+8 копійок) та продаж – 39,20 гривні (-9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,70 гривні (+10 копійок), а продаж – 40,85 гривні (+9 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+9 копійок). Євро продають по 38,82 гривні (+91 копійка), а купують за 39,10 гривні (без змін).

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько підкреслила, що психологічний вплив ракетних атак минулого понеділка виявився не таким значним, як того можна було очікувати, а курсовий сплеск 10 жовтня виявився дуже обмеженим у часі. Атака Києва та інших міст вранці 17 жовтня також не спричинила значного тиску на курс, розповіла експерта у коментарі 24 каналу.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Долар на сірому ринку трохи подорожчав, але поки не може подолати позначку 41 гривні за долар. Тож можна припустити, що за умови більш-менш рівного інфопростору курс на готівковому ринку цього тижня знаходитиметься в межах діапазону 40,6 – 41,6 гривні за долар.