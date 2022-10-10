Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,50 гривень за долар при купівлі (+20 копійок проти 7 жовтня). Тоді як продають її за 41,15 гривні за долар (+15 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 39 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,10 гривні за євро (-14 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,55 гривні (-19 копійок), а продають – за 42,30 гривні (+1,15 копійки), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продають – за (+1,15 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,87 гривні (-59 копійок) та продаж – 41,25 гривні (+1,44 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 41,15 гривні (-25 копійок), а продаж – 41,10 гривні (без змін).

(-25 копійок), а продаж – (без змін). Євро продають по 39,30 гривні (-15 копійок), а купують за 40 гривень (-20 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Минулого тижня курс гривні до долара перейшов позначку у 41 гривню за долар. Те, що курс не опустився нижче свідчить про те, що він повернувся до рівноважного значення, яке фіксувалося на ринку протягом другої половини серпня та на початку вересня, вважає банкірка Анна Золотько.

Сьогодні Росія здійснила масовий ракетний обстріл України, випустивши 82 ракети. На фоні цього курс почав зростати.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Поки зарано казати, наскільки сильним буде психологічний тиск на гривню, але схоже уникнути принаймні тимчасового послаблення гривні не вийде. Тож, на мою думку, цього тижня курс коливатиметься в межах коридору 41,4 – 42,6 гривні. Але вкотре наголошую на дуже високу залежність курсу на готівковому ринку від інформаційного фону.