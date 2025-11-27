Після атак Росії запроваджують аварійні відключення: де ситуація найважча
- Російські атаки спричинили аварійні відключення світла у Харківській області.
- По всій Україні діють графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів, щоб знизити навантаження на енергосистему.
Росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Протягом доби ворог атакував енергооб'єкти у кількох регіонах держави.
Який регіон постраждав найбільше?
Внаслідок атак станом на ранок 27 листопада зафіксовані локальні знеструмлення одразу у кількох областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Дивіться також В усіх регіонах України діятимуть графіки: як вимикатимуть світло 27 листопада
За даними відомства, аварійні відключення сьогодні застосовані у Харківській області, щоб стабілізувати систему.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання,
– наголосили в Міненерго.
У Харківській ОВА додали, що протягом доби від ворожих обстрілів постраждали 4 населені пункти регіону.
Росія спрямувала на область різні види озброєння:
- 2 БпЛА типу "Герань-2";
- 3 fpv-дрони;
- та 1 БпЛА, тип якого встановлюється.
Через атаки зруйновані та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури у трьох районах.
Яка ситуація в енергосистемі?
Через наслідки попередніх масованих атак Росії на енергосистему України сьогодні по всій території держави вимушено обмежують споживання електроенергії.
Графіки погодинних відключень світла діють:
- з 00:00 до 23:59 години;
- обсягом від 0,5 до 2,5 черг.
Додатково застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Завдяки вже здійсненим аварійно-відновлювальним роботам – загальну тривалість вимушених знеструмлень у більшості регіонів вдалося зменшити,
– наголосили в Укренерго.
При цьому споживання електроенергії в Україні залишається стабільно високим. На 9:30 ранку 27 листопада рівень був таким же, як і минулого дня в той самий час. Тому енергетики знову закликають ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня:
- обмежити користування потужними електроприладами;
- по можливості перенести енергомісткі процеси на нічні години, тобто після 22:00.
Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень,
– нагадали енергетики.
Важливо! Протягом дня ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на офіційних сторінках своїх обленерго, де мають розміщувати актуальні графіки відключення світла.
Чи стане менше відключень світла?
У ніч проти 25 листопада Росія знову завдала удару по Україні, і черговою ціллю стали енергетичні об’єкти. Це була вже шоста атака на енергосистему, і вона виявилася серйозною
За словами очільника Укренерго Віталія Зайченка, унаслідок атаки енергетична інфраструктура зазнала значних ушкоджень. Усі наслідки вже оцінили, більшу частину проблем оперативно усунули, обладнання повернули в роботу.
Тому, за його словами, можна очікувати покращення ситуації з відключеннями найближчим часом. Для споживачів можуть діяти дві найбільш комфортні черги графіків.
Разом із тим, поліпшення стосується не всіх областей. У прикордонних і прифронтових регіонах ситуація залишається непередбачуваною.