Після атак Росії запроваджують аварійні відключення: де ситуація найважча

Росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Протягом доби ворог атакував енергооб'єкти у кількох регіонах держави.

Який регіон постраждав найбільше?

Внаслідок атак станом на ранок 27 листопада зафіксовані локальні знеструмлення одразу у кількох областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

За даними відомства, аварійні відключення сьогодні застосовані у Харківській області, щоб стабілізувати систему.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання,

– наголосили в Міненерго.

У Харківській ОВА додали, що протягом доби від ворожих обстрілів постраждали 4 населені пункти регіону.

Росія спрямувала на область різні види озброєння:

2 БпЛА типу "Герань-2";

3 fpv-дрони;

та 1 БпЛА, тип якого встановлюється.

Через атаки зруйновані та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури у трьох районах.

Яка ситуація в енергосистемі?

Через наслідки попередніх масованих атак Росії на енергосистему України сьогодні по всій території держави вимушено обмежують споживання електроенергії.

Графіки погодинних відключень світла діють:

з 00:00 до 23:59 години;

обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Додатково застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Завдяки вже здійсненим аварійно-відновлювальним роботам – загальну тривалість вимушених знеструмлень у більшості регіонів вдалося зменшити,

– наголосили в Укренерго.

При цьому споживання електроенергії в Україні залишається стабільно високим. На 9:30 ранку 27 листопада рівень був таким же, як і минулого дня в той самий час. Тому енергетики знову закликають ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня:

обмежити користування потужними електроприладами;

по можливості перенести енергомісткі процеси на нічні години, тобто після 22:00.

Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень,

– нагадали енергетики.

Важливо! Протягом дня ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на офіційних сторінках своїх обленерго, де мають розміщувати актуальні графіки відключення світла.

Чи стане менше відключень світла?