Укр Рус
Экономика Новости экономики После атак России вводят аварийные отключения: где ситуация самая тяжелая
27 ноября, 11:25
4

После атак России вводят аварийные отключения: где ситуация самая тяжелая

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Российские атаки вызвали аварийные отключения света в Харьковской области.
  • По всей Украине действуют графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленных потребителей, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В течение суток враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах государства.

Какой регион пострадал больше всего?

В результате атак по состоянию на утро 27 ноября зафиксированы локальные обесточивания сразу в нескольких областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Смотрите также Во всех регионах Украины будут действовать графики: как будут выключать свет 27 ноября

По данным ведомства, аварийные отключения сегодня применены в Харьковской области, чтобы стабилизировать систему.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение, 
– отметили в Минэнерго.

У Харьковской ОГА добавили, что в течение суток от вражеских обстрелов пострадали 4 населенных пункта региона.

Россия направила на область различные виды вооружения:

  • 2 БпЛА типа "Герань-2";
  • 3 fpv-дрона;
  • и 1 БПЛА, тип которого устанавливается.

Из-за атак разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры в трех районах.

Какова ситуация в энергосистеме?

Из-за последствий предыдущих массированных атак России на энергосистему Украины сегодня по всей территории государства вынужденно ограничивают потребление электроэнергии.

Графики почасовых отключений света действуют

  • с 00:00 до 23:59 часов;
  • объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Дополнительно применяют графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Благодаря уже осуществленным аварийно-восстановительным работам – общую продолжительность вынужденных обесточиваний в большинстве регионов удалось уменьшить, 
– отметили в Укрэнерго.

При этом потребление электроэнергии в Украине остается стабильно высоким. На 9:30 утра 27 ноября уровень был таким же, как и в прошлый день в то же время. Поэтому энергетики снова призывают экономно использовать электроэнергию в течение всего дня:

  • ограничить пользование мощными электроприборами;
  • по возможности перенести энергоемкие процессы на ночные часы, то есть после 22:00.

Бережливое потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений, 
– напомнили энергетики.

Важно! В течение дня ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому стоит следить за сообщениями на официальных страницах своих облэнерго, где должны размещать актуальные графики отключения света.

Станет ли меньше отключений света?

  • В ночь на 25 ноября Россия снова нанесла удар по Украине, и очередной целью стали энергетические объекты. Это была уже шестая атака на энергосистему, и она оказалась серьезной

  • По словам главы Укрэнерго Виталия Зайченко, в результате атаки энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. Все последствия уже оценили, большую часть проблем оперативно устранили, оборудование вернули в работу.

  • Поэтому, по его словам, можно ожидать улучшения ситуации с отключениями в ближайшее время. Для потребителей могут действовать две наиболее комфортные очереди графиков.

  • Вместе с тем, улучшение касается не всех областей. В приграничных и прифронтовых регионах ситуация остается непредсказуемой.