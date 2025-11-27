Какой регион пострадал больше всего?

В результате атак по состоянию на утро 27 ноября зафиксированы локальные обесточивания сразу в нескольких областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

По данным ведомства, аварийные отключения сегодня применены в Харьковской области, чтобы стабилизировать систему.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение,

– отметили в Минэнерго.

У Харьковской ОГА добавили, что в течение суток от вражеских обстрелов пострадали 4 населенных пункта региона.

Россия направила на область различные виды вооружения:

2 БпЛА типа "Герань-2";

3 fpv-дрона;

и 1 БПЛА, тип которого устанавливается.

Из-за атак разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры в трех районах.

Какова ситуация в энергосистеме?

Из-за последствий предыдущих массированных атак России на энергосистему Украины сегодня по всей территории государства вынужденно ограничивают потребление электроэнергии.

Графики почасовых отключений света действуют

с 00:00 до 23:59 часов;

объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Дополнительно применяют графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Благодаря уже осуществленным аварийно-восстановительным работам – общую продолжительность вынужденных обесточиваний в большинстве регионов удалось уменьшить,

– отметили в Укрэнерго.

При этом потребление электроэнергии в Украине остается стабильно высоким. На 9:30 утра 27 ноября уровень был таким же, как и в прошлый день в то же время. Поэтому энергетики снова призывают экономно использовать электроэнергию в течение всего дня:

ограничить пользование мощными электроприборами;

по возможности перенести энергоемкие процессы на ночные часы, то есть после 22:00.

Бережливое потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений,

– напомнили энергетики.

Важно! В течение дня ситуация в энергосистеме может измениться. Поэтому стоит следить за сообщениями на официальных страницах своих облэнерго, где должны размещать актуальные графики отключения света.

Станет ли меньше отключений света?