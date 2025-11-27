Який регіон постраждав найбільше?
Внаслідок атак станом на ранок 27 листопада зафіксовані локальні знеструмлення одразу у кількох областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
За даними відомства, аварійні відключення сьогодні застосовані у Харківській області, щоб стабілізувати систему.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання,
– наголосили в Міненерго.
У Харківській ОВА додали, що протягом доби від ворожих обстрілів постраждали 4 населені пункти регіону.
Росія спрямувала на область різні види озброєння:
- 2 БпЛА типу "Герань-2";
- 3 fpv-дрони;
- та 1 БпЛА, тип якого встановлюється.
Через атаки зруйновані та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури у трьох районах.
Яка ситуація в енергосистемі?
Через наслідки попередніх масованих атак Росії на енергосистему України сьогодні по всій території держави вимушено обмежують споживання електроенергії.
Графіки погодинних відключень світла діють:
- з 00:00 до 23:59 години;
- обсягом від 0,5 до 2,5 черг.
Додатково застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Завдяки вже здійсненим аварійно-відновлювальним роботам – загальну тривалість вимушених знеструмлень у більшості регіонів вдалося зменшити,
– наголосили в Укренерго.
При цьому споживання електроенергії в Україні залишається стабільно високим. На 9:30 ранку 27 листопада рівень був таким же, як і минулого дня в той самий час. Тому енергетики знову закликають ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня:
- обмежити користування потужними електроприладами;
- по можливості перенести енергомісткі процеси на нічні години, тобто після 22:00.
Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень,
– нагадали енергетики.
Важливо! Протягом дня ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на офіційних сторінках своїх обленерго, де мають розміщувати актуальні графіки відключення світла.
Чи стане менше відключень світла?
У ніч проти 25 листопада Росія знову завдала удару по Україні, і черговою ціллю стали енергетичні об’єкти. Це була вже шоста атака на енергосистему, і вона виявилася серйозною
За словами очільника Укренерго Віталія Зайченка, унаслідок атаки енергетична інфраструктура зазнала значних ушкоджень. Усі наслідки вже оцінили, більшу частину проблем оперативно усунули, обладнання повернули в роботу.
Тому, за його словами, можна очікувати покращення ситуації з відключеннями найближчим часом. Для споживачів можуть діяти дві найбільш комфортні черги графіків.
Разом із тим, поліпшення стосується не всіх областей. У прикордонних і прифронтових регіонах ситуація залишається непередбачуваною.