Який регіон постраждав найбільше?

Внаслідок атак станом на ранок 27 листопада зафіксовані локальні знеструмлення одразу у кількох областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Дивіться також В усіх регіонах України діятимуть графіки: як вимикатимуть світло 27 листопада

За даними відомства, аварійні відключення сьогодні застосовані у Харківській області, щоб стабілізувати систему.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання,
– наголосили в Міненерго.

У Харківській ОВА додали, що протягом доби від ворожих обстрілів постраждали 4 населені пункти регіону.

Росія спрямувала на область різні види озброєння:

  • 2 БпЛА типу "Герань-2";
  • 3 fpv-дрони;
  • та 1 БпЛА, тип якого встановлюється.

Через атаки зруйновані та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури у трьох районах.

Яка ситуація в енергосистемі?

Через наслідки попередніх масованих атак Росії на енергосистему України сьогодні по всій території держави вимушено обмежують споживання електроенергії.

Графіки погодинних відключень світла діють:

  • з 00:00 до 23:59 години;
  • обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Додатково застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Завдяки вже здійсненим аварійно-відновлювальним роботам – загальну тривалість вимушених знеструмлень у більшості регіонів вдалося зменшити,
– наголосили в Укренерго.

При цьому споживання електроенергії в Україні залишається стабільно високим. На 9:30 ранку 27 листопада рівень був таким же, як і минулого дня в той самий час. Тому енергетики знову закликають ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня:

  • обмежити користування потужними електроприладами;
  • по можливості перенести енергомісткі процеси на нічні години, тобто після 22:00.

Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень,
– нагадали енергетики.

Важливо! Протягом дня ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на офіційних сторінках своїх обленерго, де мають розміщувати актуальні графіки відключення світла.

Чи стане менше відключень світла?

  • У ніч проти 25 листопада Росія знову завдала удару по Україні, і черговою ціллю стали енергетичні об’єкти. Це була вже шоста атака на енергосистему, і вона виявилася серйозною

  • За словами очільника Укренерго Віталія Зайченка, унаслідок атаки енергетична інфраструктура зазнала значних ушкоджень. Усі наслідки вже оцінили, більшу частину проблем оперативно усунули, обладнання повернули в роботу.

  • Тому, за його словами, можна очікувати покращення ситуації з відключеннями найближчим часом. Для споживачів можуть діяти дві найбільш комфортні черги графіків.

  • Разом із тим, поліпшення стосується не всіх областей. У прикордонних і прифронтових регіонах ситуація залишається непередбачуваною.